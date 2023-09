Avant la première journée de repos, nouvelle arrivée au sommet au terme d'une étape accidentée.

L'avis de Maxime Monfort

”La neuvième étape de cette Vuelta est planifiée entre Carthagène et Collado de la Cruz de Caravaca, sur une longueur de 184 kilomètres. C’est à nouveau une étape très accidentée dans sa première partie, avec encore une arrivée au sommet. C’est une arrivée très irrégulière. Avec une montée de huit kilomètres, mais avec des pentes qui varient beaucoup. À proximité de l’arrivée, il y aura notamment un kilomètre de montée à près de 11 % de moyenne. Ce sera une nouvelle étape destinée aux échappés qui sont costauds et qui peuvent survivre, ou aux leaders du classement général avec cette arrivée au sommet. C’est aussi une étape organisée la veille de la journée de repos. Certains auront peut-être des idées et pourraient dépenser un peu plus d’énergie qu’à l’accoutumée.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta