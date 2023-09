Vuelta : un chrono contrasté pour les trois leaders de Jumbo-Visma

Vingegaard n'a pas été impressionnant comme au Tour de France. ©AFP or Licensors

Il n’a plus sorti un chrono astrophysique comme sur le dernier Tour de France. Il a perdu une minute et deux secondes sur Remco Evenepoel. Un écart conséquent sur les 25 kilomètres du parcours. Ce qui confirme que le Danois n’est pas dans le même état de fraîcheur qu’il y a un mois. Il en avait déjà montré quelques signes lors de la première semaine, apparaissant moins fringant dans les ascensions et dans les accélérations. S’il pouvait donner l’impression de vouloir brouiller les pistes jusqu’ici, son contre-la-montre est un sérieux indice de son état physique. Car, c’est bien connu : un chrono ne ment pas. On ne lâche pas une minute pour le plaisir. Mais il ne faut cependant pas enterrer le double vainqueur du Tour de France, loin de là ! Il est toujours dans le coup, à une minute et onze secondes de Remco Evenepoel. Soit quasiment le retard de notre compatriote sur le maillot rouge Sepp Kuss.

"Je suis mieux que sur le Tour de France"

”J’ai démontré que j’ai de bonnes jambes, commente le sympathique coureur américain, impressionnant dans son enchaînement des trois grands tours. Finalement, je m’aperçois que je suis mieux que sur le Tour de France. Je pense aussi que la Vuelta me convient mieux car il y a moins de tension ici qu’au Tour de France. Et je suis aussi arrivé bien entraîné. Mais c’est une surprise pour moi d’être à un tel niveau…”

Comment voit-il la suite, désormais, avec ce début de deuxième semaine en première position ? “Pour notre équipe Jumbo-Visma, on va attendre l’étape du Tourmalet (NdlR : vendredi), sur laquelle une partie de la Vuelta peut se jouer. On n’a pas de rôle défini. On fonctionne au jour le jour.” Avant d’ajouter, comme une menace sous-jacente : “Jonas Vingegaard peut attaquer au Tourmalet et moi me remettre dans mon rôle d’équipier…”

Roglic n'a perdu que vingt secondes sur Evenepoel. ©AFP or Licensors

Même si le contre-la-montre des Jumbo-Visma a été contrasté au niveau des résultats de ses trois leaders, l’armada jaune et noir reste redoutablement armée pour la suite de cette Vuelta et pourra encore jouer sur plusieurs fronts pour mettre la pression sur Evenepoel.

Le bloc UAE reste dans le coup.

Et les autres outsiders, dans tout ça ? Le bloc UAE Emirates s’en est bien sorti. Marc Soler a bien limité la casse et reste en deuxième position au classement général, à 26 secondes de Kuss. L’ancien vainqueur du Tour de l’Avenir ou de Paris-Nice a vu ses leaders bien résister dans ce contre-la-montre. Quatrième ce mardi, le Portugais Joao Almeida a été le meilleur des favoris derrière Evenepoel et Roglic. Il a perdu 34 secondes sur son ancien coéquipier Evenepoel. Tandis que le jeune Juan Aysuo a déboursé plus de temps, mais a par exemple fait mieux que Vingegaard, derrière lequel il pointe à trois secondes au niveau du classement général.

Cinquième ce mardi, Vlasov est apparu solide et intègre le top 10 du classement général. Mais à plus de deux minutes d’Evenepoel, déjà. Son jeune coéquipier belge Cian Uijtdebroeks a par contre perdu deux minutes et trente-cinq secondes. “Il a perdu du temps, c’est vrai, mais ce n’est pas sa meilleure spécialité, et il reste dans le coup”, commente son directeur sportif Bernie Eisel.

La journée a été plus difficile pour les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa, qui ont respectivement perdu une minute et trente secondes et deux minutes et cinq secondes sur Evenepoel.

Loin de la lutte pour le classement général, Filippo Ganna, lui, savourait son succès. “Après avoir déjà gagné des étapes au Tour d’Italie, j’en voulais une sur la Vuelta, c’est fait”, raconte le coureur d’Ineos-Grenadiers, qui a très vite abandonné les ambitions de podium à Madrid pour Geraint Thomas.