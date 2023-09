Remco Evenepoel a fait un petit sprint à la fin : “Je voulais en finir le plus vite possible”

”On espère passer deux journées calmes avant l’étape du Tourmalet.” Le souhait émis par Remco Evenepoel ce mercredi midi à Lerma a déjà été partiellement exaucé, puisque les favoris ont monté calmement l’ascension de la Laguna Negra (6,5 km à 6,8 %). Dans une étape remportée par Jesus Herrada, arrivé avec les autres fuyards 5:05 devant le peloton, le porteur du maillot blanc a, néanmoins, fait les 200 derniers mètres au sprint. ” Ça m’est venu comme ça, je n’avais aucune idée derrière la tête si ce n’est en finir le plus vite possible, dit Evenepoel. Cela dit, c’est toujours mieux de terminer en tête du groupe que traîner à l’arrière et risquer de perdre quelques secondes.”