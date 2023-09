Offensif dans le final de la 11e étape de la Vuelta, Cian Uijtdebroeks prend confiance

Après les neuf étapes de la première semaine, Cian Uijtdebroeks arrivait en terre inconnue. Il n’avait jamais disputé une épreuve plus longue de neuf jours. Mais il semble bien digérer la répétition des efforts et bien récupérer également, deux points cruciaux pour un coureur de grand tour. Ce qu’il veut devenir. Après une perte de temps, mardi, sur le contre-la-montre de Valladolid, il ne s’est pas laissé démonter. Et malgré un nouveau coup du sort, avec une crevaison en cours d’étape, le coureur de Bora-Hansgrohe a abordé la partie finale de cette 11e étape le couteau entre les dents. “C’était une journée importante, explique-t-il. Je souffre toujours de problèmes au niveau de la selle, mais j’ai essayé de bloquer, mentalement, la douleur. Je me sentais bien dans le final et j’ai attaqué à trois kilomètres de l’arrivée. Les favoris m’ont repris sur la ligne, mais les bonnes sensations reviennent !”