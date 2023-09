Une nouvelle arrivée au sommet dans cette Vuelta 2023, au terme d’une dernière difficulté longue de sept kilomètres.

L’avis de Maxime Monfort

”La onzième étape de cette Vuelta se déroule entre Lerma et la Laguna Negra (Vinuesa), sur une distance de 163 kilomètres. C’est encore une arrivée au sommet. Au bout d’un parcours accidenté jusque-là. Cette arrivée est une montée de sept kilomètres à 6 % assez réguliers, et assez typiques de l’Espagne. Mais on notera quand même un dernier kilomètre à 10 %, comment souvent à la Vuelta. Est-ce que l’échappée va aller au bout ? Il y aura sans doute une bataille pour le classement général. À voir si ces derniers se joueront la victoire d’étape ou pas si l’échappée résiste. Mais il y aura à nouveau du spectacle avec un final à nouveau très mouvementé.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta