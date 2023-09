La question du jour : Cian Uijtdebroeks peut-il ambitionner un Top 10 au classement général de la Vuelta ?

À l’aube de la douzième étape, alors que la mi-course vient d’être franchie, cette belle mission est possible. Elle ne sera pas simple, loin de là, à réaliser. Mais il a pour l’instant ce Top 10 dans le viseur. Il est actuellement quatorzième du classement général, à cinq minutes et seize secondes du maillot rouge Sepp Kuss. Et à deux minutes et deux secondes de la dixième place, occupée par son coéquipier Aleksander Vlasov. Il a surtout perdu du temps au contre-la-montre de Valladolid. Les coureurs qui le précèdent sont costauds et ont la même ambition que lui : Hugh Carthy, 3e de la Vuelta en 2020, David de la Cruz, trois fois… septième de son tour national, et l’expérimenté Mikkel Landa. Sans parler des coureurs actuellement dans le Top 10, qui font partie du… Top mondial : Vlasov, Mas, Ayuso, Vingegaard, Almeida, le jeune Martinez, qui rivalisait avec lui chez les juniors en montagne, Roglic, Evenepoel, Soler et Kuss…

Mais avec son attaque, ce mercredi, à trois kilomètres de l’arrivée, dans l’ascension de La Laguna Negra. Vinuesa, Cian Uijtdebroeks a montré qu’il digère bien l’accumulation des jours de course. Et son énorme volonté, malgré un début de Vuelta contrarié par plusieurs chutes et une blessure à la selle.

