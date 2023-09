Mercato : bientôt une 8e recrue chez Soudal-Quick Step, Evenepoel devra peut-être se contenter de Landa

”L’arrivée d’un grimpeur dont le niveau se situerait entre ceux de Van Wilder et Vervaeke ou Cattaneo, par exemple, serait idéale pour amener de la concurrence dans l’équipe et pousser les gars à se dépasser pour obtenir une sélection pour le Tour de France”, expliquait récemment Evenepoel dans le podcast de La Flamme rouge.

Le nom de George Bennett (UAE Emirates) circule mais Lefevere n’est pas tout à fait d’accord avec cette nécessité de recruter un nouveau grimpeur : “Je comprends l’idée d’ajouter de la concurrence dans l’équipe mais je rappelle qu’on ne peut amener que huit coureurs dans un grand tour. Avec Remco, Landa, Van Wilder et Vervaeke, vous en avez déjà quatre. Parmi les grimpeurs, on a encore Cattaneo, Masnada, Hirt… et on a aussi besoin d’un gars qui fait le tempo, comme Serry ou Cerny”, nous explique le manager roularien sans même citer Alaphilippe ou Asgreen, sur lesquels semble vouloir s’appuyer Remco la saison prochaine. “Selon la condition du moment, tout est possible”, tranche Lefevere.

Des paris sur l’avenir

Si on peut comprendre que le champion de Belgique rêvait de renforcer sa garde rapprochée, on peut aussi imaginer que certaines négociations n’ont pas dû être faciles pour le boss du Wolfpack, dont le budget n’est pas comparable à ceux d’Ineos, de Jumbo ou d’UAE.

Le mercato cycliste est désormais dans sa sixième semaine et les grimpeurs en fin de contrat ne sont plus nombreux. Dans ce contexte, la formation belge s’est surtout assurée de ne pas laisser passer l’opportunité de recruter de jeunes talents. Depuis qu’il a officialisé l’arrivée de Landa, véritable renfort de choix, Patrick Lefevere a bouclé le recrutement de jeunes promesses qui pourraient aider Remco à plus long terme.

Les Belges William Junior Lecerf et Gil Gelders (20 ans chacun), ont signé respectivement jusqu’en 2026 et 2025. Le premier est un pur grimpeur, qui vient de prendre la 5e place du Tour de l’Avenir. Le second est capable de briller sur de nombreux terrains, avec une préférence pour les classiques. Le Français Antoine Huby – “dont on dit qu’il est le petit Alaphilippe”, précise Lefevere – a pour sa part signé jusqu’en 2025, alors qu’Ayco Bastiaens (qui pourrait récupérer le rôle de Tim Declercq) et les sprinters Warre Vangheluwe et Luke Lamperti portent le nombre de recrues officielles à sept.

Paul Magnier sera la 8e recrue du Wolfpack.

Paul Magnier (Trinity Racing) sera le huitième. Du haut de ses 19 ans, le puncheur français présente un potentiel plus qu’intéressant. Bien que freiné par une mononucléose cette saison, cet adepte du VTT est passé tout près d’ouvrir son compteur chez les pros sur le dernier Tour du Limousin, lorsqu’il a pris la deuxième place d’un sprint en bosse derrière Hugo Page et devant un coureur confirmé comme Benoît Cosnefroy.

Dans le sens des départs, ceux de Devenyns (retraite), Jakobsen (DSM), Bagioli (Lidl-Trek), Schmid (Jayco-AlUla) et Vernon (Israël – PremierTech) sont actés. Declercq, Cavagna, Sénéchal, Ballerini, Steimle et Morkov devraient suivre, tout comme Van Tricht, qui a peu de chances d’obtenir une prolongation de contrat. À l’inverse, Vansevenant a resigné jusqu’en 2026 et Van Lerberghe et Knox jusqu’en 2025.