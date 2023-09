Oliver Naesen, le Belge qui compte le plus de jours de course au compteur : “J’envie parfois Wout ou Remco…”

”Mais c’est un peu par la force des choses, sourit ainsi le papa de la petite Alice. Le programme de courses de notre formation est tellement dense que la très large majorité de notre noyau compte, comme moi, un nombre de jours de compétition important au compteur. Les équipes françaises sont en effet obligées de participer à certaines épreuves nationales comme la Coupe de France. Quand vous ajoutez cela au calendrier WorldTour et qu’il n’est pas encore possible de puiser dans une structure continentale de développement (NdlR : elle sera mise sur pied en 2024), cela fait beaucoup… L’agenda est bien plus chargé que pour une équipe comme Jumbo-Visma par exemple. J’ai toujours aimé beaucoup courir et je crois que mon profil polyvalent, qui me fait combiner classiques et courses par étapes dans un rôle de garde du corps, est un autre élément éclairant quant à ma situation qui devrait m’amener à 87 jours de course en fin d’année. Mais je dois bien avouer qu’il m’arrive parfois d’envier la préparation plus spécifique de Wout ou Remco ou de certains adversaires que je retrouve sur certains objectifs (sourire)…”

À lire aussi

C’est que le tunnel de compétitions dans lequel se retrouvent engagés certains coureurs laisse parfois peu de place à la réelle construction d’une condition. “La charge mentale et physique étant tout de même plus importante en course qu’à l’entraînement, il convient de récupérer quelque peu entre celles-ci, continue le Flandrien. Les séances de travail tiennent donc plutôt de l’entretien que d’une préparation très calibrée. Le cyclisme a beaucoup évolué depuis que je suis passé pro en 2015. Avant l’ouverture de la saison en Belgique, la méthode de préparation la plus efficace ne consiste plus à enchaîner deux courses par étapes mais bien à partir s’entraîner en altitude pendant deux à trois semaines.”

guillement "On concède d'autant plus facilement à certains sacrifices quand on sait que la probabilité d'en être récompensé derrière est importante."

Une approche monacale et un investissement que tous les coureurs ne supportent pas toujours de la même manière. “On concède d’autant plus facilement à certains sacrifices quand on sait que la probabilité d’en être récompensé derrière est importante, continue Naesen. Quand Evenepoel ou van Aert passent trois semaines dans un hôtel isolé au sommet d’une montagne, ils savent que les bénéfices qu’ils en retireront les rendront plus compétitifs et leur permettront sans doute d’aller chercher la victoire qu’ils ambitionnent. Pour mon ami Laurens De Plus, le mois passé en altitude est plus difficile à accepter lorsque sa Vuelta s’arrête sur chute dès la première étape…”