La question du jour à la Vuelta 2023 : les favoris vont-ils s’attaquer avant le Tourmalet, ce vendredi ?

NON. Plus de 50 kilomètres d’ascension et 4000 mètres de dénivelé positif. Une arrivée à 2115 mètres d’altitude. Un passage pluvieux dans l’après-midi. Ce vendredi, la Vuelta devrait connaître une journée passionnante pour les téléspectateurs, mais effrayante pour le peloton. Le menu est juste terrible : le col de Portalet (4,4 km à 5,4 % de moyenne), classé en 3e catégorie, en guise de mise en bouche. Suivra le mythique col de l’Aubisque, hors-catégorie, une ascension longue de 16,6 km à 7 % de moyenne. Viendra ensuite le col de Spandelles (1re cat.) et ses 10,4 bornes à 8,1 %.