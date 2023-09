La majeure partie de cette étape sera effectuée sur le territoire français. Trois cols sont au programme : le mythique col d’Aubisque (16,6 km à 7 %), le terrible col de Spandelles (10,4 km à 8,1 %) avant l’arrivée au sommet d’un col tout aussi mythique : le col du Tourmalet (18,8 km à 7,4 %). Tout cela réparti en 135 kilomètres à peine.

Cette fois, les favoris ne pourront plus se cacher. Cette terrible étape devrait créer des différences et on devrait y voir plus clair parmi les candidats réels à la victoire finale à Madrid.

Toujours solidement accroché à son maillot rouge, Sepp Kuss passe un examen important. S’il parvient à rester au contact des meilleurs, il pourra réellement commencer à rêver d’une victoire dans cette Vuelta. Mais il faudra également voir quelle sera la tactique élaborée par l’équipe Jumbo-Visma qui dispose toujours de Roglic et Vingegaard en embuscade. Face à l’armada néerlandaise, Remco Evenepoel se tient prêt et espérera s’accrocher.

