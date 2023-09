”Le roi dit au revoir à sa couronne”, “Il aura échoué au Giro et à la Vuelta” : la presse internationale réagit à la mauvaise performance d’Evenepoel

Le prodige belge du cyclisme a connu un jour sans, lui qui avait “son réservoir vide”, comme il le reconnaissait après l’étape.

À l’étranger, tout le monde s’étonne de cette contre-performance. Commençons par les journaux espagnols. Marca relaye que Remco a été crucifié dans l’Aubisque. “La star belge était venue sur la Vuelta pour défendre son titre de l’année dernière, mais il a échoué. Il a vécu l’un des jours les plus sombres de sa jeune carrière. Dans le contre-la-montre, il a gagné moins de temps que prévu sur ses concurrents et, sur la route menant au Tourmalet, il a complètement explosé”. Des propos corroborés par nos confrères d’AS : “Le roi a dit au revoir à sa couronne. Dommage car cette Vuelta était très importante pour Evenepoel. Il veut rouler et gagner le Tour de France à court terme et cette Vuelta était un test pour voir si cet objectif est réaliste.”

En France, l’Equipe annonce qu’il s’agit “du premier gros coup dur de sa carrière” alors qu’en Italie, la Gazzetta dello Sport se montre plus difficile, en revenant sur son abandon au Giro. “Cela aurait dû être le jour du duel avec Roglic et, par extension, avec toute l’équipe Jumbo-Visma. […] Il est finalement arrivé à 27 minutes de Vingegaard. Evenepoel va maintenant devoir trouver comment gérer les Grand Tours. Cette saison, il a échoué à la fois sur le Giro, à cause du covid, et sur la Vuelta.”

Deux échecs aux goûts bien différents pour Remco, qui tentera de sauver sa Vuelta en remportant l’une ou l’autre étape.