Remco Evenepoel réagit en champion : “Cette victoire est pour ceux qui continuent à croire en moi”

Complètement à la dérive la veille lors de l’étape des cols de l’Aubisque et du Tourmalet où il avait concédé plus de 27 minutes à ses rivaux à cause d’une journée sans la moindre énergie, il avait passé une très mauvaise nuit. “J’ai beaucoup pleuré parce que je ne comprenais pas les causes de cette défaillance, a-t-il expliqué ce samedi matin au départ de Sauveterre-de-Béarn, où il signa quelques autographes et se prêta au jeu des selfies. Je me suis posé plein de questions et je n’avais pas que des pensées positives. Mais j’ai beaucoup parlé avec Oumi et elle m’a demandé de ne pas abandonner, de continuer pour elle. Elle avait raison.”

Le cœur lourd et la tête pleine de doutes après un tel coup de massue, il a finalement laissé sa nature reprendre le dessus. Celle du champion décidé à réagir sans attendre après avoir été piqué au vif dans son orgueil. C’est ce qu’il a fait. Et de quelle manière !

Dès le début d’une étape qui comptait de nouveau quatre cols, il est passé à l’attaque, sans vraiment savoir jusqu’où ses jambes le porteraient. Parti avec le Français Romain Bardet, ils n’ont cessé d’augmenter leur avance sur le groupe des favoris pour qui aucun des deux ne représente une menace au classement général. L’entente était parfaite entre le Brabançon et l’Auvergnat. Mais à quatre kilomètres, ce dernier ne fut plus en mesure de rester dans la roue d’un Evenepoel déchaîné. Il avala les dernières bornes de l’ascension du Puerto de Belagua (9,5 km à 6,3 % de moyenne) avec l’énergie du guerrier euphorique et reprit 8:22 au trio des Jumbo-Visma. Devant un public totalement acquis sa cause, il laissa ses larmes couler. Cette fois, elles étaient de joie. Il eut le très bon goût de se pencher vers son micro pour remercier, à deux reprises, ses équipiers et tout le staff qui l’avaient maintenu en vie la veille, lorsqu’il ne savait pas s’il repartirait à la guerre.

À peine la ligne d’arrivée franchie, il éclata littéralement en sanglots. On a beau être un champion, on peut être très émotif. Et il y avait de quoi. “Ce matin, je me sentais bien et je me suis dit : vas-y à fond. Tu verras où ça te mène. J’avais reconnu cette étape, j’en connaissais tous les détails. Franchement, cette victoire est pour ceux qui continuent à croire en moi, dit celui qui est désormais 15e du général à 19:12 de Sepp Kuss. Je suis très fier de la réponse que j’ai apportée.”

50e victoire pro et le maillot à pois à Madrid ?

Il a toutes les raisons de l’être. En l’espace d’une nuit, il est parvenu à se remobiliser et à se fixer de nouveaux objectifs. C’est la marque des grands champions. Il a décroché sa deuxième victoire sur cette Vuelta après celle d’Arinsal. En deux éditions, il a déjà gagné à quatre reprises. Ce succès est déjà le 49e de sa carrière. Atteindre la barre des 50 d’ici l’arrivée à Madrid peut constituer une motivation supplémentaire.

Comme si ça ne suffisait pas à le relancer dans cette Vuelta, il est désormais porteur du maillot à pois bleus de meilleur grimpeur. “Je ne le lâcherai pas comme ça. Il pourrait me permettre de monter sur le podium à Madrid”, conclut-il tout en ayant retrouvé le sourire.