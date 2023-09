Romain Bardet, seul coureur à avoir pu suivre Evenepoel dans son raid : “Je connais Remco, je savais qu’il voulait gagner à la Merckx”

Même s’il n’a eu aucune chance face à Remco Evenepoel dans le dernier col, le Français a profité de sa journée : “J’ai passé une super journée quand même. Ce n’est pas tous jours qu’on roule avec des légendes à l’avant. J’étais vraiment bien aujourd’hui, j’ai fait la course qu’il fallait.”, a-t-il confié au micro d’Eurosport. Mais ce n’était pas assez pour l’ancien deuxième du Tour de France face au champion de Belgique, “Je connais Remco et je savais qu’il ne voulait pas juste gagner l’étape mais gagner à la Merckx. Je savais qu’il allait partir de loin.”

À lire aussi

”À partir de là, il a fait 80 % du travail. Mais dans sa roue, c’est terrible, on a l’impression d’être vent de face”, a confié le coureur de l’équipe DSM qui n’a jamais réellement cru à la victoire d’étape, “j’ai souffert et j’ai eu des crampes à la fin. Je n’arrivais plus à pousser dans le dernier col. Il m’a mis son tempo et j’étais au bout du bout.”

Durant leur raid fou, les deux coureurs ont échangé et se sont aspergés d’eau. Bardet a répété tout le bien qu’il pense de notre compatriote : “Remco, je l’apprécie vraiment. On a toujours beaucoup discuté et échangé et ce, depuis longtemps. On s’est dit qu’on allait rouler jusqu’à l’arrivée. Mais de toute façon, il n’y allait pas y avoir d’histoire, que le plus fort allait gagner.”

Et à la question de savoir si le Belge est le coureur le plus fort avec qui il a été échappé, Bardet n’a pas hésité : “C’est fou. Franchement, à chaque sortie de virage, il fallait que je sprinte. C’est le seul mec dans le peloton, alors qu’on a des vélos super rapides, quand il est devant moi en descente, il est tellement aérodynamique que je suis presque obligé de pédaler dans sa roue. C’est un truc de fou. Sur le plat, c’est pareil : je fais autant de watts dans sa roue que quand je prends le relais donc je le ralentissais à chaque fois. Je comprends maintenant pourquoi il fait des raids solitaires de 100 km tout seul parce qu’il a une efficacité de pédalage qui est juste incroyable.”