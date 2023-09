Vuelta 2023: un nouveau récital Jumbo ou un sursaut d’orgueil d’Evenepoel ? (Direct à 13h)

Après leur récital de la veille, les Jumbo-Visma pourraient tenter d’enfoncer le clou en creusant encore un peu plus d’écarts avec leurs rivaux les plus proches. Mais pour la victoire d’étape, le scénario le plus probable est le succès d’une échappée. Perdant plus de 27 minutes hier, Evenepoel a perdu toute chance de réaliser un bon classement général. Mais s’il a bien récupéré de cette journée cauchemardesque, il pourrait tenter de se glisser dans un grand groupe d’échappées pour tenter de remporter la victoire d’étape.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h30.

À lire aussi