Après le Col du Tourmalet vendredi, place, à nouveau, à une étape de montagne. Avec deux cols à passer avant la montée finale. Costaud.

L'avis de Maxime Monfort

”La quatorzième étape de cette Vuelta est planifiée entre Sauveterre-de-Béarn et Larra Belagua, sur une distance de 156 kilomètres. C’est la deuxième étape de montagne d’affilée. Elle sera très compliquée, avec deux cols en cours de journée. On aura tout d’abord douze kilomètres à 8,5 % de moyenne (le Col Hourcère). Un peu plus loin, il y en aura un de dix kilomètres très irréguliers à près de 10 % de moyenne (le Puerto de Larrau) avant l’arrivée finale à Bellgua. Qui s’annonce dure aussi, avec huit kilomètres de montée à 7 % de moyenne. C’est un peu moins difficile que ce que les coureurs auront eu avant, mais ce sera au bout à nouveau d’une étape courte, dure et explosive, comme la veille. Avec 4000 mètres de dénivelé. Ce sera à nouveau une des étapes reines de cette Vuelta.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta