De Pogacar à Courtois en passant par… Deschacht : ils ont réagi au solo d’Evenepoel

On pouvait s’y attendre et il l’a fait : Remco Evenepoel est allé chercher un succès de prestige, à l’orgueil, après sa défaillance vécue vendredi sur les routes du Tourmalet. Par contre, on ne l’imaginait peut-être pas réussir un tel solo dès le lendemain de son “jour sans”. Et pourtant, le champion de Belgique a réussi un numéro dont il a le secret, recevant au passage un hommage appuyé de Romain Bardet, son compagnon d’échappée, après l’arrivée.