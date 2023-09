Avant le départ de la 16e étape de la Vuelta, Jumbo-Visma réagit au terrible accident de Nathan Van Hooydonck : “Pas facile de prendre le départ”

Forcément, la formation Jumbo-Visma, l’équipe du coureur de 27 ans, était particulièrement touchée par cette nouvelle. “Je n’en sais pas plus que ce qui se trouve dans les médias”, expliquait à nos confrères de Wielerflits le directeur sportif Grischa Niermann qui évoque une situation difficile au sein de l’équipe avant le départ de la 16e étape de la Vuelta.

”Nous-mêmes, en particulier les coureurs, sommes très affectés. Nous espérons avant tout que Nathan va bien et que son état s’améliore. Et que sa femme aille bien. Nous ne pouvons qu’espérer”, a continué Niermann, “Les coureurs ont assez fortement réagi à cette nouvelle. Nous sommes ici sur la Vuelta, nous avons le maillot de leader et nous allons bientôt prendre le départ… Ce n’est pas facile. J’espère que nous pourrons reprendre nos esprits. Mais on ne veut jamais entendre ce genre de nouvelles.”