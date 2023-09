Jean-Pierre Heynderickx, directeur sportif de Cian Uijtdebroeks à la Vuelta 2023 :“Les Jumbo lui demandent de ne pas bouger”

Jean-Pierre Heynderickx est le directeur sportif d'Uijtdebroeks. ©DR

Êtes-vous surpris par la présence de Cian au sein du top 10 général à l’entame de la dernière semaine de course ?

”Nous ne sommes pas surpris. Avant la Vuelta, on n’a pas crié sur tous les toits qu’il allait faire un top 15 ou même un top 10 mais c’était pourtant une ambition légitime vu ce qu’il avait démontré depuis le début de la saison. Cian s’exprime pleinement quand les longs cols s’enchaînent.”

C’est justement ce qu’il a fait vendredi lors de la fameuse étape du Tourmalet, terminée à la 5e place…

”Oui, le parcours était parfait pour lui. Cela fait des semaines que l’on avait coché cette étape. Il l’avait reconnue et s’y sentait très à l’aise. En tant que grimpeur, Cian aime ces efforts longs. C’est assurément son point fort. Samedi, c’était un peu différent car il y a eu l’échappée que vous savez avec Remco, mais il n’a pas montré de signes de faiblesse. C’est d’autant plus épatant qu’il se bat avec des problèmes à la selle depuis le début de la Vuelta.”

Comment se comporte Cian avec ses équipiers ?

”Comme il est avec vous. Toujours de bonne humeur avec tout le monde. Le vrai leader pour prendre des décisions reste Alex (Vlasov, 8e au général, juste devant Uijtdebroeks) parce que l’on refuse de mettre la pression à Cian. Ce serait stupide de notre part d’obliger un gamin de 20 qui découvre un grand tour à obtenir tel ou tel résultat.”

guillement "J’ai travaillé avec beaucoup de jeunes et je n’en ai jamais eu un comme lui."

Qu’est-ce qui le rend différent des autres coureurs de son âge ?

”Bien sûr, il a un talent inné, surtout pour grimper les cols. Mais il est très méticuleux. L’hiver dernier, il nous a proposé lui-même un plan d’entraînement précis, les phases de récupération, les courses qu’il voulait faire pour progresser. Il a une maturité bien au-delà de la moyenne. Il ne laisse rien au hasard. C’est très impressionnant. J’ai travaillé avec beaucoup de jeunes et je n’en ai jamais eu un comme lui. Sur sa carte d’identité, Cian a 20 ans, mais en termes de maturité, il en compte facilement cinq de plus. Pouvoir passer autant de semaines seul en montagne n’est pas donné à tout le monde. Surtout à son âge.”

Il reste une semaine de course. Redoutez-vous qu’il connaisse un moins bon jour ?

”On n’y pense pas mais on ne sait jamais. Tout est possible mais Cian est très bien, mentalement et physiquement. Mais s’il a un jour sans, ce ne sera pas grave. Cela fera partie de l’apprentissage.”

Même s’il n’est, pour le moment, sous contrat que jusqu’en 2024, le but de son équipe est bien de l’amener un jour sur le podium d’un grand tour…

”Bien sûr et je suis persuadé que Cian y parviendra. Il a toutes les qualités pour, mais il a encore des progrès à faire. C’est logique à son âge. Il doit devenir meilleur au chrono, mais il a déjà évolué depuis le début de l’année. C’est normal que l’on soit perfectible à son âge. Ici, il m’a surpris par sa concentration et la justesse de ses choix lors de l’étape des bordures. Cian est parti d’un très bon niveau de départ. Et il part de cette base pour évoluer pas à pas. Il ne brûle pas les étapes, même si certains ne s’attendaient pas à ce qu’il figure déjà dans le top 10 de la Vuelta.”

guillement "S’il fait un top 10 à Madrid, il serait logique que l’on vise plus haut l’an prochain."

Quel est le prochain palier prévu ?

”Cela dépendra de son classement final à Madrid. S’il fait un top 10, il serait logique que l’on vise plus haut l’an prochain. Sur quel tour l’an prochain ? On n’y a pas encore pensé. On tiendra aussi compte des parcours respectifs.”

Préférez-vous un top 10 à Madrid ou une victoire d’étape dans la dernière semaine ?

”Les deux (il rit). Non, un top 10 serait parfait pour sa grande première. En outre, ça va être compliqué d’aller chercher une victoire. Ça fait plusieurs jours que les Jumbo-Visma lui demandent de ne pas bouger. Ils lui font comprendre qu’il doit rester dans le peloton.”