Jumbo-Visma tacle Jérôme Pineau après ses soupçons de dopage mécanique : “C’est cette personne qui se permet de parler des autres?”

C’était la polémique du week-end. Pour l’ancien coureur et patron de l’équipe B&B Hotels Jérôme Pineau, l’équipe Jumbo-Visma aurait recours au dopage mécanique. “L’accélération de Sepp Kuss dans le Tourmalet il y a deux jours, à 10 km/h plus vite que le groupe devant lui où il y avait des pépites comme Juan Ayuso… Il y a un spectateur qui fait un pas en avant, il freine et repart 10 km/h plus vite. Dans le Tourmalet. Comment on explique ça ? Comment on peut m’expliquer ça ?”, s’est interrogé l’ancien coureur de l’équipe Quick-Step sur les antennes de RMC Sport.