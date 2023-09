Une étape à la fois courte et quelque peu accidentée, avec une arrivée au sommet, au lendemain de la 2e journée de repos.

L'avis de Maxime Monfort

”La seizième étape de cette Vuelta, entre Liencres Playa et Bejès, est à nouveau courte, avec cent vingt kilomètres. Dans la première partie, les coureurs longeront le bord de mer. Mais ce ne sera jamais plat : c’est toujours accidenté dans cette région proche de Santander. Plus ou moins aux deux tiers du parcours, les coureurs rentreront dans les terres pour aller chercher une nouvelle arrivée au sommet, avec cinq kilomètres à 8 %. Cette étape se déroulera donc en deux parties. Elle est assez courte mais très irrégulière. Il faut prendre en compte que ce sera au lendemain du deuxième jour de repos de cette Vuelta. C’est toujours une étape redoutée des coureurs et qui est parfois compliquée à aborder. Cela jouera certainement sur le déroulement de l’étape.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta