La question du jour à la Vuelta 2023 :“Auquel des trois Jumbo-Visma convient le mieux la montée de l’Angliru ?”

JONAS VINGEGAARD. Depuis qu’ils ont appris des bonnes nouvelles concernant Nathan Van Hooydonck, gravement accidenté mardi matin au volant de sa voiture, les coureurs de la Jumbo-Visma se sentent encore plus déterminés qu’avant. Il y a désormais chez eux ce supplément d’âme qui peut leur permettre d’aller toujours plus loin dans l’effort, de résister à la douleur quand elle les incitera à lever le pied. Lorsqu’ils auront de l’acide lactique dans les jambes et qu’ils seront au bord de la perte de lucidité, ils continueront à avancer. Pour que leur ami et équipier soit fier d’eux.