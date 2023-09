Primoz Roglic y croit toujours sur la Vuelta : "Tout est encore possible pour le maillot rouge"

"Je me sentais plutôt bien, déjà mieux que lors de mon précédent passage sur l'Angliru (en 2020 il y avait perdu le maillot rouge de leader, Ndlr). Nous sommes restés ensemble dans tout le final avec trois gars de l'équipe. Les coureurs de Bahrain semblaient viser la victoire d'étape et ont imposé un rythme élevé. C'était bien, car nous n'avions pas à le faire. Quand ils ont ralenti, j'ai pédalé un peu plus fort. Je connais très bien cette montée et je voulais attaquer à cet endroit précis. Là, c'est assez raide et très délicat. À environ trois kilomètres de l'arrivée, j'ai attaqué. Seuls Vingegaard et Kuss ont pu me suivre".