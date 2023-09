Un livre sur El Pistolero : les trésors de Contador

Le Castillan fait partie du cercle très fermé des vainqueurs des trois Grands Tours : Giro-Tour-Vuelta. Un triplé historique réalisé dès 2008, qui lui avait permis de rejoindre les légendes Jacques Anquetil, Felice Gimondi, l’inévitable Eddy Merckx et Bernard Hinault. Depuis, seuls Vincenzo Nibali et Chris Froome ont réussi à rejoindre ce club des grands champions.

Si le cyclisme moderne est ravissant avec la nouvelle génération qui met le feu aux poudres à la moindre occasion, Alberto Contador était lui aussi un sacré artificier. Un coureur plein de panache avec ses attaques tranchantes, en montagne; avec son goût inné pour l’offensive et un style déhanché, en danseuse, très personnalisé. Son énorme talent lui a permis de remporter deux Tours de France, deux Tours d’Italie et trois Tours d’Espagne et de nombreuses autres courses. Ce livre, El Pistolero, retrace avec romantisme les exploits du coureur espagnol, aujourd’hui âgé de 40 ans et consultant pour Eurosport mais aussi les épreuves qui ont marqué sa vie ou sa carrière, comme ce grave accident qui l’avait plongé dans le coma.

”Alberto Contador, El Pistolero”, par Clément Pernia et Julien Moreau chez Talent Sport ; 355 pages ; 21,9 €