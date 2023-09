Vuelta 2023 : Evenepoel peut-il dompter l’Angliru ? (DIRECT, 15h)

Dans la région des Asturies, l’une des étapes les plus exigeantes de la Vuelta se dresse devant les coureurs. Le menu va être plus que corsé pour le peloton entre Ribadesella et l’Angliru. Avec, comme point d’orgue, la mythique ascension de l’Angliru (12,4 km à 9,8 % dont 6 kilomètres à 14%), qui interviendra après deux autres ascensions: l’Alto de la Colladiella (7,8 km à 7,1 %) et l’Alto del Cordal (5,4 km à 9,2 %).