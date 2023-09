Primoz Roglic après la 17e étape et les 25 secondes reprises sur son équipier Kuss : “Nous sommes tous les trois libres d’attaquer”

”J’ai vu que Sepp (Kuss) décrochait, mais dans une montée aussi difficile, chacun donne tout ce qu’il a, c’est comme cela que ça se passe, confiait le triple vainqueur de la Vuelta après avoir franchi la ligne en vainqueur le turbo encore enclenché, visiblement en quête de chaque précieuse seconde (il en a repris 25 à Kuss dont il pointe à 1:08 au général). Nous avons tous les trois la liberté d’attaquer. C’est la route qui décidera de l’identité de celui qui s’imposera à Madrid. Ou alors les patrons prendront-ils cette décision (rires)… ?”

Un discours derrière lequel s’inscrit assez nettement l’ambition personnelle de Roglic qui aimerait rejoindre Roberto Heras et ses quatre succès tout en haut du palmarès de l’épreuve. Vingegaard, lui, semblait voir la fin de cette Vuelta d’un tout autre œil. “L’objectif du jour était de tenter d’aller chercher la victoire d’étape et de rester aux trois premières places du général. C’est donc mission accomplie et je suis heureux que Kuss a pu conserver son maillot rouge. Car j’aimerais sincèrement qu’il remporte la Vuelta dimanche à Madrid…”

Serait-ce là l’indice d’une certaine fracture dans le clan jaune et noir ?