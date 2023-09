Interrogé sur son attaque à 29 km de l’arrivée, Evenepoel a expliqué ses raisons. “Je sentais que j’étais le plus fort du groupe, je ne voulais pas perdre de temps. Mes jambes étaient super bien ce jeudi, comme lors de ma victoire dans la 14e étape. C’était une étape incroyable à gagner.”

Malgré son classement général loin de ses attentes, le vainqueur de la dernière édition veut garder le positif. “Après mon off day, j’avais décidé de tourner la page, j’ai gagné trois des plus belles étapes de cette Vuelta et je prends le maillot à pois donc ce Tour d’Espagne a été incroyable même si mon objectif au classement général n’a pas fonctionné. On peut être fiers de ce que l’on a fait. C’est incroyable de finir une étape avec des sentiments aussi agréables et de si bonnes jambes à la fin de la Vuelta. Cela montre que je continue de progresser”, a-t-il développé.