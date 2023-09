Particularité de cette 18e étape, une même côte à grimper à deux reprises dans le final d’une journée à nouveau difficile longue de 178,9 km.

L’avis de Maxime Monfort

”La dix-huitième étape de cette Vuelta entre Pola de Allande et La Cruz de Linares sera plus longue que les précédentes, avec 179 kilomètres. On sera au lendemain d’une étape difficile, celle de l’Angliru, avec nouveau une journée compliquée. Avec 4200 mètres de dénivelé dans les Asturies. Il n’y aura rien de plat ! Dans le final, il y aura un circuit local, avec la même côte à grimper deux fois, avec une arrivée au sommet. Elle est longue de 8,5 kilomètres à 8,5 % de moyenne. Mais c’est surtout l’irrégularité de cette côte qui va faire la difficulté sur cette arrivée au sommet. Ce sera sans doute une explication entre les grands favoris à l’approche de la fin de cette Vuelta.”

À lire aussi

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta