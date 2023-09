Vuelta 2023 : Remco Evenepoel gagne sa 3e étape : “Je suis incassable”

Ce jeudi midi, c’est un Remco Evenepoel plein d’enthousiasme qui a fait part de ses envies au départ de la 18e étape à Pola de Allande. “Mais si c’est un autre gars de l’équipe qui prend la bonne échappée, ça me va aussi, avait-il ajouté avant de préciser tout le bien qu’il pense de Cian Uijtdebroeks, brillant 7e la veille au sommet de l’Angliru : C’est très agréable de voir à quel point il réussit son premier grand tour. Franchement, il roule comme il le faut pour finir au sein du top 10. S’il continue comme ça, je lui vois un grand avenir. ”

Assuré de garder le maillot à pois jusqu’au bout

Si le Hannutois de 20 ans a tenté de rester dans le sillage des favoris durant toute la journée, Evenepoel s’est, en revanche, fait la malle dès le début. Résultat des courses : il s’est vite assuré le maillot à pois, une première pour un Belge depuis Thomas De Gendt en 2018, en prenant des points au sommet des cinq cols au programme du jour.

guillement "J'estime que ma Vuelta est réussie."

Comme il en veut souvent plus, le champion de Belgique n’a pas laissé filer la victoire d’étape. Il restait 29 bornes quand il distança successivement Damiano Caruso et le jeune Anglais Max Poole, les deux seuls à avoir pu rester dans sa roue jusque-là. Lancé dans un effort solitaire dont il raffole, il géra bien la descente très technique menant au pied du Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km à 8,5 % de moyenne). Au sommet de ce col de 1re catégorie, le chef de file de Soudal Quick-Step s’en alla décrocher sa 3e victoire d’étape depuis le début de cette Vuelta, après ses succès à Arinsal et Larra-Belagua. “Je suis parti de loin parce que je sentais que j’étais le plus fort, dit-il, avant d’expliquer le cœur qu’il forma avec les doigts en passant la ligne d’arrivée. J’avais dit à ma femme que si j’allais chercher la victoire, je la lui dédierais. Finalement, je gagne trois des plus belles étapes de cette Vuelta. J’estime qu’elle est réussie.”

Au final, il a mis 4:44 à Damiano Caruso, deuxième, et il a repris plus de 9 minutes à ceux qui luttent pour une place dans le top 5. Le voilà désormais 13e du classement général (à 27 : 53 de Kuss).

guillement "J’espère qu’il y en aura 50 autres."

Ce n’est pas tout. Celui qui reste l’un des principaux acteurs de cette course malgré son net recul au classement général depuis son énorme défaillance de vendredi compte désormais 50 victoires professionnelles. “C’est un chiffre très spécial pour moi. J’ai gagné beaucoup de courses de très haut niveau, surtout ces deux dernières années. Cela me rend très fier et j’espère qu’il y en aura 50 autres”, dit-il.

Dans toute l’histoire, seuls quatre coureurs se sont montrés autant ou plus prolifiques que lui à son âge : Giuseppe Saronni (78 !), Peter Sagan (58), Eddy Merckx (53) et Freddy Maertens (50). À 23 ans et huit mois, Tadej Pogacar ne comptait, lui, que 43 victoires, mais 31 au niveau du WorldTour, pour 19 à Evenepoel.

Avant le départ de Barcelone il y a près de trois semaines, Evenepoel avait eu cette phrase : “Si je termine 12e mais que je remporte 3 étapes, ma Vuelta sera réussie.” Certes, il n’est pas 12e, mais il s’est imposé à trois reprises et est assuré de garder le maillot à pois jusqu’à Madrid. “Certains, assis dans leur fauteuil, disent que je fais des mauvais choix tactiques. Ce que je constate, c’est que mes directeurs sportifs, mes équipiers et moi avons été en mesure de nous relever après le coup dur du Tourmalet. Je suis incassable”, conclut-il après avoir pointé son index à deux reprises sur sa tempe pour souligner sa force mentale.