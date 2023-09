Incident à la Vuelta: un assistant de la Jumbo-Visma plaqué au sol après une vive querelle avec la police espagnole

À lire aussi

Sur la ligne d’arrivée, on peut y voir Jonas Vingegaard être repoussé par un agent de la police espagnol. Un membre du staff Jumbo-Visma intervient et repousse le policier à son tour. Les gestes fusent et l’assistant se retrouve maîtrisé au sol par les différents agents espagnols avant d’être escorté loin de la scène.