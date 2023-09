La question du jour : Sepp Kuss serait-il un beau vainqueur de la Vuelta ?

Sepp Kuss serait un beau vainqueur de ce Tour d’Espagne, parce qu’il serait un lauréat inattendu sans être une énorme surprise, parce que ce succès permettrait de récompenser son travail de l’ombre, tout au long des saisons, pour son équipe à laquelle il est fidèle depuis 2018 et son arrivée au plus haut niveau. Cette victoire, dimanche, à Madrid, serait belle, parce qu’elle illustre aussi la particularité et la beauté du cyclisme, sport individuel qui se dispute en équipe, dans un fort élan collectif. “Et si notre leader était Sepp Kuss ? Il est en grande forme et mériterait tellement de gagner un grand tour”, avait d’ailleurs annoncé Primoz Roglic, lors de la conférence de presse avant le Tour d’Espagne. Cette victoire serait belle, et aussi impressionnante, avec l’énorme pari réussi des Jumbo-Visma de remporter les trois épreuves de trois semaines de la saison : le Giro avec Roglic, le Tour avec Vingegaard et la Vuelta avec Kuss.

