Dénuée de toute difficulté, cette étape est taillée pour les sprinters qui rongent leur frein depuis plus d’une semaine pour avoir une nouvelle opportunité de se disputer la victoire. Kaden Groves, porteur du maillot vert et déjà vainqueur de deux étapes est le favori du jour mais devra se méfier de Juan Sebastian Molano, lauréat à Saragosse.

Mais un sprint, bien que probable, n’est pas encore assuré. Avec la fatigue accumulée depuis deux semaines et demie sur cette Vuelta, le peloton aura plus de mal à contrôler une échappée et les baroudeurs peuvent croire en leur chance.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h30.