Kuss, bien entouré, n’a pas tremblé dans la dernière étape de montagne de la Vuelta: "Je n'aurais jamais imaginé cela"

”We made it ! We made it !" Soit “On l’a fait ! On l’a fait”. En embrassant sa compagne, ce samedi, à l’arrivée de l’avant-dernière étape du Tour d’Espagne, Sepp Kuss a savouré, plus que d’habitude, son maillot rouge. L’Américain au sourire sympathique n’a pas tremblé sur la dernière étape qui pouvait être décisive. Loin derrière une importante échappée qui ne comprenait personne de dangereux pour le classement général. Et juste derrière la lutte entre les Juan Ayuso, Mikkel Landa et Enric Mas pour la quatrième place et le titre… de premier coureur espagnol.