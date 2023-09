La question du jour à la Vuelta 2023 : la 20e étape est-elle comparable à Liège-Bastogne-Liège, dont Evenepoel est le double vainqueur sortant?

Avec dix côtes de 3e catégorie au menu et plus de 4000 mètres de dénivelé positif, l’étape ente Manzanares El Real et Guadarrama peut convenir à Remco Evenepoel.