Mikel Landa, futur équipier d’Evenepoel : “Remco ne se cache jamais”

Peut-être, mais pas au Tour de France, en tout cas. L’Espagnol a, en effet, lié sa destinée à Soudal Quick-Step pour les deux années à venir et sa mission première sera d’être le dernier à épauler Remco Evenepoel en montagne, quand les Louis Vervaeke, Mattia Cattaneo ou Ilan Van Wilder auront tout donné. Il sera, donc, ce pur grimpeur expérimenté que cherchait Patrick Lefevere pour rendre son Wolfpack plus fort dans les pourcentages les plus élevés de la Grande Boucle. “Je veux apporter toute mon expérience à Remco, dit celui qui achève la dix-septième course de trois semaines de sa carrière. Je ne suis jamais parvenu à remporter moi-même un grand tour, mais je pense pouvoir donner de bons conseils à Remco. Mon rôle sera de l’aider dans les moments décisifs. Ce sera un nouveau défi passionnant pour moi. J’aimerais tellement l’aider à gagner le Tour. Les gars d’expérience ont des choses à donner aux plus jeunes, même si ceux-ci leur sont désormais supérieurs.”

Selon Axel Merckx, le choix de Mikel Landa repose sur une logique évidente. “C’est la suite normale de la carrière de ce coureur qui prend de l’âge, pense-t-il. Il était disponible et pas impayable. Landa s’inscrit parfaitement dans ce que veut Patrick Lefevere. Il sait qu’il n’a pas les moyens de former un bloc aussi costaud que les Jumbo-Visma ou les UAE. Mais il veut un gars capable d’aider Remco en toutes circonstances. En haute montagne, Landa sera celui-là. Ce n’est quand même pas le premier venu. Il connaît la musique et a compris qu’il était temps pour lui de se mettre au service d’un leader qui veut essayer de gagner le Tour. La présence de Landa quand les pentes seront les plus inclinées sera aussi d’ordre mental. C’est important de savoir qu’on a quelqu’un à côté de soi au cas où…”

L’Espagnol, arrivé en fin de contrat chez Bahrain-Victorious, assure ne pas avoir hésité longtemps avant d’accepter l’offre de Soudal Quick-Step. C’est qu’il aime tout particulièrement le champion de Belgique. “Remco a beaucoup de caractère. C’est une personnalité très forte. Je pense que c’est un atout, lance-t-il. Remco est un gros travailleur. En outre, il ne se cache jamais, il fait la course. Tout cela me motive à l’aider à atteindre ses objectifs. Je suis certain qu’on s’entendra bien et que sa présence me rendra meilleur, moi aussi.”

Quand on lui dit qu’il fait passer ses ambitions personnelles au second plan en se mettant au service de Remco Evenepoel, Mikel Landa répond tout calmement : “La saison est longue. J’aurai aussi mes moments à moi.”

Au Giro et à la Vuelta ?