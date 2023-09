Remco Evenepoel loupe d’un rien une 4e victoire d’étape à la Vuelta : “Ce n’est pas une honte”

Le champion de Belgique est passé à deux doigts de sa quatrième victoire d’étape sur cette Vuelta. S’il y était parvenu, il aurait égalé l’exploit de Primoz Roglic en 2021. Dès le départ de Manzanes El Real, le chef de file de Soudal Quick-Step avait emmené trois équipiers avec lui dans une échappée fleuve. Ils s’étaient retrouvés à 35. C’était trop pour le champion de Belgique qui demanda à James Knox, Mattia Cattaneo et Louis Vervaeke de durcir le ton pour procéder à un écrémage par l’arrière.

Dans la dernière des dix côtes de la journée, Wout Poels attaqua, suivi par l’épatant Lennert Van Eetvelt. Remco Evenepoel, Pelayo Sanchez et Marc Soler purent boucher le trou dans la descente. Au final, donc, ils se jouèrent la victoire au sprint. Remco Evenepoel était peut-être le plus fort des cinq mais Wout Poels la joua finement pour signer la 23e victoire de sa carrière.

guillement "Je pensais que le final était en légère pente ascendante. C’est ce que j’avais vu sur l’application Veloviewer. Mais, en fait, ça descendait un peu."

”Je pensais que le final était en légère pente ascendante. C’est ce que j’avais vu sur l’application Veloviewer. Mais, en fait, ça descendait un peu, réagit-il après avoir été retrouvé Oumi, sa femme. C’est comme ça que Wout a pu maintenir sa vitesse. C’est un peu dommage mais il n’y a pas de honte. J’ai juste réagi une ou deux secondes trop tard. Il a joué le sprint intelligemment en le lançant de loin. S’il était resté plus longtemps dans ma roue, j’aurais peut-être gagné. Mais il mérite sa victoire. Dans la dernière ascension, il était le plus fort et j’ai dû faire un gros effort pour revenir dans sa roue. Cela s’est joué à un rien et l’équipe a très bien fait son boulot en prenant la bonne échappée.”

Remco Evenepoel finira, donc, cette Vuelta avec trois victoires et un beau maillot à pois sur le dos. Son échappée de ce samedi lui aura également permis de passer de la 13e à la 12e place au classement général.