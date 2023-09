Une longue (plus de 200 km) et difficile (près de 4500 mètres de D +) au menu de la 20e étape. Un dernier effort avant de rejoindre Madrid, dimanche, pour l’ultime journée du Tour d’Espagne 2023.

L’avis de Maxime Monfort

”La vingtième étape de cette Vuelta entre Manzanares El Real et Guadarrama est longue, avec 207 kilomètres. C’est aussi une étape difficile avec près de 4500 mètres de dénivelé. Les côtes ne sont pas très raides, elles n’excéderont pas les 6 %, mais ce sera très dur dans l’ensemble. On peut se rappeler que Tom Dumoulin y avait perdu son maillot rouge de leader, il y a quelques années, au profit de Fabio Aru sur le même genre d’étape. En cours d’étape, il y aura un circuit local à parcourir avant de revenir vers l’arrivée. Les coureurs auront une dernière côte qui sera la plus difficile de la journée, avec des passages relativement délicats, à douze kilomètres de la ligne avant de redescendre pour avoir une arrivée plate au bout d’une journée difficile, qui attribuera à coup sûr le maillot rouge final de ce Tour d’Espagne.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta