Vuelta 2023: Evenepoel déjà à l'avant sur la 20e étape, en compagnie de trois équipiers (DIRECT à 15h)

Au vu du profil, cette étape est taillée pour Remco Evenepoel. Le Brabançon, qui a déjà remporté trois étapes et assuré le maillot à pois n’aura pas de pression. On pourrait également avoir une dernière bagarre entre les favoris pour la victoire d’étape.

La bagarre pour prendre l’échappée a été intense dès le départ et ce sont finalement 31 coureurs qui ont réussi à sortir du peloton : Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, James Knox et Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Finn Fischer-Black et Marc Soler (UAE Team Emirates), Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Wout Poels et Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Lennard Kämna et Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe), Jimmy Janssens et Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Andreas Kron, Sylvain Moniquet et Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Dorian Godon, Andrea Vendrame et Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Ivan Garcia Cortina et Einer Rubio (Movistar), Romain Bardet (dsm-firmenich), Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Fernando Barcelo et Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).