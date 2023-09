Vuelta 2023 : le débrief vous attend à 12h30 ce lundi

Ce troisième et dernier grand tour de la saison a charrié son lot d’émotions et a donné l’envie de ne pas le voir s’arrêter pour que continue ce grand combat. Alors autant jouer les prolongations. Ce qui sera le cas ce lundi avec un rendez-vous exceptionnel qui rassemble toute l’expertise de la DH, de la RTBF, d’Eurosport et de LN24. Dans Vuelta 2023 : le débrief, deux des voix du cyclisme du service public, Samuel Grulois et Rodrigo Beenkens accompagnés par l’une des plus belles plumes de ce sport en la personne de Quentin Finné vont revenir sur tout ce qui a rendu ce Tour d’Espagne si spécial.

26 minutes d’échanges, de débats autour de Remco Evenepoel, forcément, mais aussi de l’épatant Cian Uijtdebroeks et de ce drôle de triplé de Jumbo Visma avec le succès de Sepp Kuss. Comment suivre cette émission innovante par les synergies qu’elle déploie entre ce qui se fait de mieux dans le monde de la petite reine ? En ligne, sur www.dh.be, sur le site sport de la RTBF et sur Auvio dès 12h30 ce lundi ou sur l’antenne de LN24 à 13h30 dans la foulée du Décrassage DH Football Club. Impossible donc de rater ce bouquet final d’une Vuelta qui a marqué l’histoire.