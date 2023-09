”Cela ne va pas être facile pour Remco” : Lance Armstrong doute des capacités d’Evenepoel de briller sur les grands tours

À lire aussi

”Mais je trouve qu’il s’est bien relancé après son jour sans” a continué Bruyneel, “il a encore remporté deux étapes et a encore tenté le dernier jour. C’est incroyable en fait parce qu’il a également remporté le maillot à pois et le Prix de la Combativité. La seule chose que j’aurais aimée qu’il fasse différemment, c’est dans l’étape de l’Angliru. Là, il n’aurait pas dû attaquer, mais rester avec le groupe des favoris. On savait à l’avance que les 'Big Guys' voudraient gagner l’étape. Dans cette ascension, il aurait pu vraiment montrer de quoi il est capable car Remco est naturellement un coureur exceptionnel.”

Coureur de grand tour ou pas ?

Car pour l’ancien vainqueur d’étape sur le Tour de France, il est encore trop tôt pour tirer une conclusion sur le potentiel réel d’Evenepoel dans les grands tours : “Il a remporté la Vuelta l’an dernier et n’a que 23 ans. Cela me semble donc trop tôt pour dire qu’il n’est pas un coureur de grand tour.”

Un avis que son acolyte Lance Armstrong ne partage pas totalement : “Le truc qui ne peut pas arriver si tu veux gagner un grand tour, c’est d’avoir un mauvais jour”, estime celui qui a été banni à vie de toute activité liée au cyclisme, “On a déjà vu souvent des coureurs avec un potentiel énorme qui ont à chaque fois connu un mauvais jour.”

Pour Armstrong un facteur supplémentaire entre en considération pour le champion du monde du chrono : “Il a tout un pays dans sa roue. La Belgique attend de lui qu’il devienne le nouveau Merckx et cela ne va pas être facile pour Evenepoel.”

Un programme 100 % orienté Tour de France en 2024

Quoi qu’il en soit et malgré les doutes sur son niveau dans les grands tours et notamment en haute montagne, Remco Evenepoel devrait (enfin) faire ses débuts sur le Tour de France en 2024. Pour qu’il ait une chance de réussir face à l’armada Jumbo-Visma ou Tadej Pogacar, Johan Bruyneel estime qu’il lui faudra totalement revoir son programme de course et sa préparation : “Cette saison, il a trop longtemps couru à un haut niveau et dans l’équipe, ils se sont bien rendu compte qu’ils allaient devoir rectifier cela.”

”En même temps, c’est toujours compliqué de concocter le programme le plus adéquat pour des coureurs aussi ambitieux”, a poursuivi Bruyneel, “Il suffit de regarder Pogacar. Lui aussi voulait être bien très tôt dans la saison et a remporté le Tour des Flandres. Ensuite, il a chuté sur Liège-Bastogne-Liège et n’était pas à 100 % au Tour. Mais cela ne doit pas être évident de réaliser le meilleur programme pour de tels talents.”