Rodrigo Beenkens: "Remco Evenepoel doit s'habituer à ne pas atteindre tous ses objectifs"

Eurosport, la RTBF, LN24 et la DH Les Sports+ vous proposent une collaboration inédite avec un débriefing, en 26 minutes, de la Vuelta 2023. Samuel Grulois recevait pour l'occasion Rodrigo Beenkens et Quentin Finné. Et les trois experts de la petite reine sont longuement revenus sur les exploits de la Jumbo-Visma ou de Cian Uijtdebroeks durant la Vuelta 2023.