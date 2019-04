Alors qu'il nourrissait de grandes ambitions, le coureur de chez Lotto-Soudal a abandonné après le dernier passage du Cauberg.

Sixième l'année dernière sur les hauteurs de Valkenburg, Tim Wellens abordait cet Amstel Gold Race, la classique qu'il juge lui convenir le mieux, avec de grandes ambitions. Pour la première fois de sa carrière en six participations, le coureur de chez Lotto-Soudal jeta pourtant le gant au dernier passage du Cauberg pour rejoindre l'hôtel de son équipe, le regard vide.

« J'ai vécu une mauvaise journée pour laquelle je n'ai pas vraiment d'explication, soufflait le Limbourgeois. Je ne veux pas utiliser l'excuse de la chaleur. Je me sentais encore bien au Kruisberg (NdlR : à 40 kilomètres de l'arrivée) avant que mes forces ne m'abandonnent soudainement. »

Un forfait inquiétant dans la perspective des deux classiques wallonnes ? «En 2015, lorsque j'avais remporté le GP de Montréal, j'avais été très mauvais deux jours plus tôt à Québec... »

Et comme la météo annonce une chute sensible de la température dans les prochains et des risques d'une pluie qu'affectionne Wellens pour mercredi...