Wellens en artificier sur le Nieuwsblad: "Les jambes parleront pendant la course" Cyclisme02:56 Julien Gillebert © BELGA

Le récent vainqueur de l’Étoile de Bessèges se sent en grande forme et est prêt à mettre le feu sur les pavés.



Il est, pour l’instant, le Belge qui compte le plus de succès cette saison. Tim Wellens s’est imposé à deux reprises cette année, avec un succès d’étape et la victoire au classement final de l’Étoile de Bessèges. Et il fera tout pour en décrocher un troisième ce week-end. Qui lui offre deux opportunités. Car il a décidé d’ajouter Kuurne-Bruxelles-Kuurne à son programme. "Quand on se sent en bonne condition, autant en profiter", assure le puncheur de Lotto-Soudal.



(...)