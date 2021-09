En analysant le classement général au soir de la deuxième étape, les noms belges pouvant prétendre à la victoire finale n’étaient pas nombreux. Victor Campenaerts est le mieux classé à 26 secondes mais il ne semble pas avoir les qualités de puncheur pour empocher le succès final à Grammont. Tiesj Benoot et Tim Wellens, tous deux à 46 secondes de Bissegger, et qui ont limité la casse lors du chrono, peuvent légitimement croire à un sacre.

Pour le second cité, cette course a une signification particulière. Le Trudonnaire l’aborde constamment dans l’optique de remporter le classement final. Il s’est d’ailleurs imposé en 2014 et 2015. Seuls deux coureurs sont également parvenus à empocher l’épreuve à deux reprises : Edvald Boasson Hagen (2009 et 2011) et José Ivan Gutierrez (2007 et 2008). Le Limbourgeois pourrait donc devenir le recordman absolu. "C’est une course importante pour moi. Je l’adore. Il y a toujours les étapes où il faut frotter pour être devant puis les étapes vallonnées. Le chrono de ce mardi s’est bien passé, pour être honnête, je m’attendais à une meilleure place avec un tel temps (NdlR : à 46 secondes du vainqueur). Il y avait un vent important. On savait qu’on devait bien gérer, le parcours n’était pas très technique. Seule la force comptait. Le parcours est taillé pour moi. Chaque seconde est importante. Mais évidemment, l’étape de Houffalize qui me plaît particulièrement."