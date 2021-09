S’il y a bien un coureur qui affectionne la montée vers Houffalize, c’est Tim Wellens. Le Trudonnaire s’est imposé dans la commune luxembourgeoise en 2014, 2017 et 2019. Mais cette fois, les conditions climatiques ne seront pas les plus avantageuses pour lui. Le Limbourgeois affectionne les conditions critiques, là où d’autres apprécient les fortes chaleurs. Cela pourrait donc changer la donne. "Dans les éditions précédentes, la différence pour le classement général s’est toujours faite à Houffalize, donc j’ai tendance à croire que ce sera la même chose cette fois. Mais je pense que la météo sera excellente donc ce sera plus facile… sauf pour moi (rires). Je n’ai jamais perdu à Houffalize quand il pleuvait. Cela aurait été idéal qu’il pleuve à nouveau. L’étape est plus longue qu’à l’accoutumée. La course sera très ouverte. Je pense qu’un garçon comme Tom Dumoulin aura envie de tenter quelque chose. J’ai un peu souffert ce vendredi à cause du tempo, j’espère avoir récupéré et jouer les premiers rôles."