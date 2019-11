Tim Wellens et Thomas De Gendt ont terminé leur périple. Les deux amis de Lotto-Soudal ont effectué un nouveau voyage à vélo, sur un gravel, en partie sur des sentiers, en Espagne. Un bikepacking, avec des bagages sur le vélo. Pour un périple rendu délicat par la neige. Mais qui a rappelé une fois de plus à la planète cyclisme leur grand amour de leur sport. Et leur grande amitié. "En cinq ans, je ne me rappelle pas une seule dispute entre nous", a commenté Thomas De Gendt, dans un reportage réalisé sur leur voyage par Sporza. "Nous faisons d’ailleurs souvent chambre ensemble sur les courses."

