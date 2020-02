Avec notamment deux victoires d’étapes sur le Giro, un GP de Montréal et deux Eneco Tour, seuls Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet possède un palmarès plus étoffé que celui du sympathique coureur flamand.

Pourtant, le Trudonnaire est toujours en chasse d’une grande classique printanière. Il a certes remporté la Flèche brabançonne en 2018 mais aspire à mieux dans les prochains mois. Pour ce faire, il compte à nouveau combiner les classiques flandriennes et ardennaises, lui qui avait découvert le Circuit Het Nieuwsblad (duquel il avait terminé 3e) et le Tour des Flandres l’an dernier. Son coéquipier et grand ami dans la vie, Thomas De Gendt voit plutôt Wellens triompher sur une classique pavée que sur les côtes ardennaises, "car il sait très bien se placer, ce qui est primordial en Flandre et moins en Wallonie."

