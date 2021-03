Après la désillusion de l'an dernier, l'objectif prioiritaire de la formation Jumbo-Visma est d'enfin remporter le Tour de France. Mais si la Grande Boucle ne débute que dans plus de trois mois, ses coureurs sont déjà en grande forme, notamment Primoz Roglic et Wout Van Aert.

Leur appétit vorace en ce début de saison notamment sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico laisse Bradley Wiggins, ancien vainqueur de la Grande Boucle aujourd'hui consultant pour Eurosport, perplexe. Le Britannique estime que l'équipe néerlandaise n'est pas assez forte en profondeur : "Il y a eu beaucoup de critiques sur le manque de soutien apporté à Van Aert sur Tirreno et à Milan-Sanremo. Mais l'objectif est de remporter le Tour de France, donc ils ne peuvent pas être tout le temps présents" , a déclaré Wiggins sur la chaine sportive considérant que Jumbo-Visma doit davantage se concentrer sur des épreuves spécifiques, "Ils s'étendent trop et essayent trop souvent de gagner partout. L'an dernier avec le lockdown, la saison a été raccourcie et cela était possible. Mais cette année, au vu de comment ils ont débuté la saison, ils vont se brûler avant même que le Tour de France ne débute." Wiggins estime que les Néerlandais devraient prendre exemple sur l'équipe Ineos qui choisit davantage ses courses, précisant "qu'ils savent comment ils doivent gérer leur saison."

Néanmoins Wiggins a été bluffé par la performance de Van Aert sur la course des deux mers et aimerait le voir sur une course de trois semaines : "Peut-il remporter un grand tour ? La réponse est oui. Deuxième du championnat du monde de contre-la-montre, deuxième du championnat du monde sur route. Ce gars est phénoménal. Peut-être devraient-ils chez Jumbo-Visma plus le soutenir" , a réagi l'ancien recordman du monde de l'heure. Mais ce n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour pour Van Aert qui se concentre sur les classiques pavées.

Où Van Aert espérera briller dans les semaines à venir...