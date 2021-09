Le cyclisme est de retour à la maison !" Placardée un peu partout dans Louvain, la formule a été érigée en slogan de ce Mondial 2021.

Si le public présent en nombre depuis dimanche au bord des routes lui a déjà donné un réel écho, les organisateurs souhaitaient également que la formule se traduise en image. Architecte du parcours qui reliera dimanche Anvers à Louvain sur 268 kilomètres, Wim Vanherreweghe a porté une attention toute particulière à l’identité de ce tracé.

"La volonté des autorités publiques était de mettre en avant les charmes de nos cités historiques en mondiovision, ce qui sera le cas avec le départ à Anvers, l’arrivée à Louvain et le passage par Malines", explique ainsi celui qui est aussi le directeur de course du Tour des Flandres. "Mais, sur un plan purement sportif, nous souhaitions vraiment que ce Mondial contienne tous les ingrédients de ce qui fait la singularité des courses en Flandre. Ces petites routes étroites et tortueuses sur lesquelles le placement est important, ces monts courts et raides qui tétanisent parfois les cuisses et, bien évidemment, ces pavés qui sont associés, dans l’imaginaire collectif, à la campagne du Nord."