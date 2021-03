La vérité d’un jour n’est, décidément, parfois pas celle du lendemain. Samedi dernier, à l’arrivée des Strade Bianche, Wout Van Aert avait soufflé avoir manqué "d’un peu d’explosivité et de vitesse" sur une course lors de laquelle il venait d’enregistrer son plus mauvais résultat avec… une 4e place. Au regard du sprint livré par l’Anversois mercredi à Lido di Camaiore, théâtre de l’arrivée de la première étape de Tirreno-Adriatico, le coureur de chez Jumbo-Visma a probablement dû avaler tous les étages d’une fusée lors des quatre jours qui ont séparé les deux épreuves.

Bien positionné par ses équipiers à la flamme rouge, Van Aert a ensuite pris le sillage du train UAE de Gaviria pour ensuite se découvrir à environ 200 mètres. Une débauche de puissance qui lui permit de rapidement creuser un écart important sur ses concurrents et que Ewan (2e) ne put ensuite combler, en dépit d’un joli jump dans les derniers mètres.