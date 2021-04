Paris-Roubaix constituait l'un des objectifs principaux de Wout Van Aert au début de cette saison 2021, d'autant plus après l'annulation de l'épreuve l'année dernière. Mais comme en 2020, l'Enfer du Nord a été annulé et reporté au 3 octobre prochain : "C'est vraiment dommage", a immédiatement réagi le vainqueur de Gand-Wevelgem interrogé par la presse flamande, "j'espérais encore ce matin que l'épreuve pouvait avoir lieu. Le Tour des Flandres est une course très importante, tout comme l'est Paris-Roubaix. Cela fait bizarre de se dire que du coup le Ronde sera la dernière classique pavée. Cela change un peu mon état d'esprit."

Mais l'annulation de Paris-Roubaix va également avoir un impact sur la suite du calendrier de Van Aert qui a décidé d'ajouter plusieurs classiques à son programme : "Normalement j'aurais dû prendre un peu de repos après Roubaix, mais à cause de l'annulation, je vais finalement disputer la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race", a-t-ll expliqué, "la saison ne vient que commencer en réalité donc j'ai demandé à pouvoir courir pour profiter de ma forme au maximum."

En revanche, le Belge devrait mettre un terme à son printemps au soir de la classique néerlandaise et ne participera donc pas (à moins d'un nouveau changement de programme) aux classiques ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.